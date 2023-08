JBL lança caixa de som Authentics com Alexa e Google Assistente

A JBL anunciou, nesta quarta-feira (30), o lançamento da nova linha Authentics de caixas de som, as primeiras a terem os assistentes virtuais Alexa e Google Assistente integrados. Revelada durante a feira de tecnologia IFA 2023, a linha tem design retrô inspirado no modelo JBL L100, que marcou a indústria na década de 1970. As três caixas, JBL Authentics 200, 300 e 500, se diferenciam pelo tamanho e em aspectos como potência e a presença de subwoofer. Os preços variam entre US$ 329,99, ou cerca de R$ 1.630 de acordo com a cotação atual, e US$ 699,99 (R$ 3.458).

De acordo com o site The Verge, nenhuma fabricante havia conseguido colocar ambos os serviços de inteligência artificial da Amazon e do Google para trabalhar ao mesmo tempo em um único smart speaker, até agora. Como destaca o site, as marcas têm um histórico de não trabalharem juntas, visto que ate hoje não há um aplicativo nativo do YouTube nos dispositivos Echo Show. No entanto, nas novas caixas JBL Authentics, será possível aproveitar os comandos de ambos os assistentes ao mesmo tempo.

Caixas de som JBL Authentics — Foto: Divulgação/JBL

A JBL conseguiu que os dois assistentes virtuais funcionassem juntos graças ao software integrado Multi-Agent Experience (MAX), que além de fazer com que cada uma saiba da existência da outra, deve trabalhar de forma harmônica para deixar com que cada uma fale no tempo certo, sem ser interrompida. Da mesma forma, a Alexa e o Google Assistente também não podem se falar. Para o consumidor, significa que será possível, por exemplo, programar um alarme na Alexa e pedir ao Google Assistente para desligá-lo.

Na hora de configurar a JBL Authentics, o usuário precisará ajustar cada IA separadamente, inserindo o seu login. Também é preciso definir qual assistente deverá controlar de maneira principal cada aparelho de casa inteligente, como a smart TV, as lâmpadas inteligentes ou a cafeteira, por exemplo. Entretanto, como destaca o The Verge, no momento de usar o aparelho, o consumidor não precisará se preocupar com a categorização, basta dar o comando e pronto.

As três caixas de som inteligentes da JBL estão disponíveis na cor preta e possuem acabamento em couro sintético, com moldura de alumínio em torno da parte frontal. Todos os modelos têm conexão Bluetooth, Wi-Fi e Ethernet. Também está disponível a compatibilidade com o aplicativo da fabricante JBL One, usado para configuração dos dispositivos e equalização do som.

Diferenças entre os modelos

A linha JBL Authentics promete qualidade de som profissional, e cada modelo conta com suas particularidades. O modelo mais avançado é o JBL Authentics 500, que conta com três tweeters de 1 polegada, três caixas woofer de médio alcance e um subwoofer de 6,5 polegadas. O conjunto promete uma reprodução de áudio com boa distinção de graves e agudos e uma experiência imersiva. Além disso, a Authentics 500 é a única que apresenta o recurso de áudio 3D Dolby Atmos, capaz de aprimorar a qualidade de som em conteúdos compatíveis.

JBL Authentics 300 é o único modelo portátil da linha, indicado para ambientes pequenos — Foto: Divulgação/JBL

O JBL Authentics 300 é o único dos três modelos que é portátil, e, por isso, possui uma alça para transporte. O modelo tem bateria recarregável com capacidade para até 8 horas de reprodução contínua. De acordo com a fabricante, a caixa de som tem qualidade de áudio ideal para diversos ambientes de pequeno porte, sendo recomendada tanto para cômodos de casa quanto em jardins.

Já a JBL Authentics 200 é indicada para qualquer tipo de ambiente. Ela conta com configurações intermediárias e apresenta dois tweeters de 1", um woofer de 5" e um radiador passivo de 6". De acordo com a fabricante, a caixa de som deve oferecer graves profundos e um som balanceado para diversos tipos de música.

JBL Authentics JBL Authentics 200 JBL Authentics 300 JBL Authentics 500 Tweeter dois de 1 polegada cada não informado três de 1 polegada cada Subwoofer 5 polegadas não informado 6,5 polegadas Potência não informado não informado 135 W RMS Bateria não tem até oito horas de duração não tem Preço US$ 329,99 (R$ 1.630) US$ 429,99 (R$ 2.120) US$ 699,99 (R$ 3.458)

Os dispositivos serão lançados no dia 15 de setembro na Europa e no dia 17 do mesmo mês na América do Norte. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Com informações de Harman, The Verge e Engadget

