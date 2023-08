Jogador acha faca rara no CS:GO e recusa proposta de R$ 480 mil pelo item

O famoso streamer Guy "Dr DisRespect" Beahm encontrou uma skin M9 Bayonet Doppler Sapphire, do Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) , enquanto fazia uma live no fim de julho. A faca é uma das mais caras do game da Valve : ela é avaliada em mais de US$ 15 mil (pouco mais de R$ 70 mil, em conversão direta). Mas Dr DisRespect usou seu perfil oficial no Twitter para dizer que chegaram a oferecer cerca de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 480 mil) pela faca. Ele recusou a proposta, e ainda brincou com os fãs dizendo que eles "conseguiam fazer melhor".

No Twitter, Dr DisRespect publicou o trecho da live no momento em que abre o case e encontra a skin. No vídeo, que alcançou mais de 7,6 milhões de visualizações e acumula mais de 73,3 mil curtidas, ele comemora a conquista e diz que o CS:GO é seu jogo favorito de todos os tempos.

Ban de Dr DisRespect segue sem explicações — Foto: Divulgação/Razer

Ele tentava abrir uma skin de faca há alguns dias, e logo a primeira que conseguiu foi a M9 Bayonet Doppler Sapphire. Vale dizer que skins de facas e luvas são raras no CS:GO, e a probabilidade de tirar qualquer um dos itens em um case é tão pequena quanto 0,26%.

Segundo informações do site especializado Dexerto, uma M9 Bayonet Doppler Sapphire nova de fábrica pode custar até US$ 16 mil no mercado de skins. Não está claro se Dr DisRespect pretende vender a faca, mas ele brincou com seguidores no Twitter depois de receber uma proposta de US$ 100 mil (cerca de R$ 480 mil) pelo item. "Vocês conseguem fazer melhor", escreveu o streamer.

Dr DisRespect é um streamer bastante famoso nas redes que já esteve envolvido em algumas polêmicas no passado. Ele criou sua conta na Twitch em 2010 e começou a fazer sucesso em 2016, quando iniciou as streams de H1Z1. Em 2020, ele foi banido permanentemente da Twitch, fazendo com que diversas teorias sobre o seu afastamento da plataforma fossem consideradas. Na época, surgiram rumores envolvendo possíveis quebras e contrato e até mesmo casos de assédio. O streamer não revelou o motivo do banimento e, na ocasião, em entrevista ao New York Times, disse que não fazia ideia do porquê da punição.

Com informações de EuroEs, Dexerto e SportsKeeda

