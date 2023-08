Jogador zera Baldur's Gate 3 em 10 minutos; tempo 'normal' é de 100 horas

Baldur's Gate 3 é o novo RPG da Larian Studios lançado em 3 de agosto para PC e que vai ganhar uma versão para PlayStation 5 ( PS5 ) no próximo dia 6 de setembro. O título é conhecido por ter uma campanha enorme, com mais de 100 horas de duração, mas um jogador conseguiu terminá-lo em apenas 10 minutos. O feito pode ser considerado quase impossível dada a natureza do game, repleto de cenas, diálogos e combates em turnos. Apesar disso, há uma forma de trapacear e levar o usuário ao final da aventura com algum trabalho, utilizando falhas presentes no jogo, como foi feito pelo youtuber Mae.

Baldur's Gate 3 é conhecido por ser um jogo imenso, mas youtuber Mae finalizou a história do game em 10 minutos — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

👉 Quais os melhores jogos de estratégia e RPG? Opine no Fórum do TechTudo

O mais curioso é que Mae já havia conseguido o feito de terminar em 10 minutos, mas com diferenças de segundos. Em 13 de agosto, o usuário publicou um vídeo onde concluía o game em 10 minutos e 52 segundos. No mesmo dia, horas mais tarde, ele conseguiu o mesmo feito, mas com 10 minutos e 3 segundos, um recorde mundial e, até agora, inquebrável.

Baldur's Gate 3 tem cerca de 100 horas de gameplay — Foto: Reprodução/Steam

Acontece que as falhas utilizadas neste feito podem ser corrigidas em breve. Tudo envolveu pequenas falhas de programação que o jogo apresenta, caso o personagem do jogador pule sem parar entre os cenários, com a habilidades específica. Assim, ele foi capaz de, literalmente, saltar entre uma parte e outra e pular vários momentos da história.

Como o salto é baseado na força do personagem, Mae apostou tudo no atributo de força de seu herói dentro do RPG e usou, e abusou, do recurso. Ele também utilizou uma magia de proteção da personagem Umbralma, que previne todo tipo de dano no herói do jogador, por algum tempo, facilitando o processo. Veja os 10 minutos jogados desta forma, a seguir:

Vale mencionar que, por tudo acontecer muito rápido, o vídeo não entrega tantos spoilers. Mas há um detalhe que pode estragar surpresas sobre a trama: no ato 2, o personagem Gale detona algo que é uma espécie de bomba e que pode terminar o jogo ali mesmo, sem passar pelo ato 3. Foi assim que Mae também conseguiu bater seu próprio recorde e traçar o recorde mundial.

É importante destacar que o feito é baseado em uma espécie de erro presente no jogo e, por isso, este tipo de maratona pode estar com os dias contados. Ainda assim, o feito de Mae impressiona por ser algo extremamente fora do comum neste tipo de game, longo e lento em muitos aspectos.