Lançamentos da Netflix em setembro: veja estreias de filmes e séries

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (23), os filmes e séries originais que serão lançados no catálogo do streaming no mês de setembro. Dentre as novidades, os assinantes do serviço poderão maratonar a tão aguardada quarta e última temporada de Sex Education e a quinta parte de Virgin River. Também chegam ao catálogo os longas Um Clímax Entre Nós e Amor à Primeira Vista.