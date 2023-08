Lançamentos do HBO Max em agosto: veja estreias de filmes e séries

O HBO Max divulgou, nesta quarta-feira (2), os filmes e séries que chegam seu catálogo em agosto. Entre os destaques estão as produções recém-lançadas no cinema, Dog - A Aventura de Uma Vida, O Exorcista do Papa e Living, longa-metragem indicado ao Oscar 2023. Em relação às séries, novos episódios de And Just Like That e Além do Guarda-Roupa também fazem parte da programação.