Lembra do Paint (Windows)? Ele pode ficar poderoso com inteligência artificial

A Microsoft pode incorporar o uso de inteligência artificial (IA) ao Paint, tradicional programa de desenho para Windows. A ferramenta permitirá criar desenhos com base em comandos fornecidos pelo usuário, usando a mesma tecnologia já existente no gerador de imagens do Bing. A descoberta foi feita pelo site Windows Central, que encontrou alguns recursos em teste no sistema operacional utilizando a IA, inclusive em outros programas, como o Fotos e a Câmera. De acordo com o site, o uso da inteligência artificial no Paint vai ser implantado no Windows 11.