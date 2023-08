Lenovo lança notebooks ThinkPad com chips AMD Ryzen 7040; veja modelos

📝 Notebook Lenovo i3: onde comprar? Veja no Fórum do TechTudo

O modelo ThinkPad P16v foi pensado para os usuários que precisam executar diversas tarefas exigentes de uma só vez e, por isso, necessitam de um dispositivo com maior potência. Seu processador é o AMD Ryzen 9 PRO 7040 série HS e a GPU é da linha RTX 2000 Ada Generation da Nvidia. Para garantir o resfriamento, há uma saída térmica dupla no dispositivo. Além disso, o display do produto tem tecnologia IPS e conta com brilho de 800 nits com baixo índice de luz azul, que promete proteger os olhos do usuário.