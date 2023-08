LG lança StanbyMe Go, TV portátil que vira maleta; veja detalhes

A StanbyMe Go é uma smartTV portátil da LG que vem acoplada a uma maleta. Com 27 polegadas e resolução 1080p, a televisão chega com a proposta de levar opções de entretenimento para viagens e ambientes externos. Para isso, o produto também conta com uma bateria interna que oferece até três horas de autonomia. Com diferentes opções de inclinação, altura e rotação, o aparelho aposta na versatilidade e pode ser usado até para jogar. Lançada pela LG na última terça-feira (15), a StanbyMe Go está disponível em pré-venda nos Estados Unidos por US$ 999 (cerca de R$ 5 mil, em conversão direta e sem impostos).