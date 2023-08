LG lança TV OLED 4K gigante que funciona 'sem fio'; veja preço

A LG Signature OLED M3 é a primeira TV OLED wireless do mundo. O modelo tem tela de 97 polegadas, com resolução 4K e 120 Hz de taxa de atualização e é livre de qualquer conexão por fio, com exceção do cabo de alimentação de energia. O aparelho funciona em conectividade wireless com uma espécie de caixa, semelhante a um roteador, que envia para a TV o sinal obtido através de suas portas de conexão. O televisor será comercializado a partir de setembro no Reino Unido por £ 27.999, o equivalente a cerca de R$ 128 mil, em cotação atual, sem considerar impostos.