Lies of P: data de lançamento, requisitos e gameplay do jogo do Pinóquio

Lies of P é um novo game de ação e RPG no estilo de Dark Souls que apresenta uma versão reimaginada da clássica história de Pinóquio, na qual o personagem é a última esperança após uma revolta das outras marionetes. O título da produtora sul-coreana Neowiz faz referência ao período da Belle Époque da França e se inspira na clássica história do autor italiano Carlo Collodi.

Lies of P é um game estilo Dark Souls que reimagina a clássica história de Pinóquio com bonecos macabros — Foto: Divulgação/Neowiz

História de Lies of P

Lies of P se passa na cidade fictícia de Krat, que alcançou grandes avanços em sua sociedade graças a servos mecânicos, chamados de Títeres. No entanto, esse mundo foi assolado por uma revolta das criaturas, conhecida como Frenesi dos Títeres, que deixou corpos ensanguentados por suas ruas. Além disso, os poucos sobreviventes ainda foram afetados por uma misteriosa doença chamada Petrificação. Pinóquio se torna a última esperança de restaurar Krat, já que ele não é um boneco que segue as mesmas regras que os outros. A ambientação remete ao aclamado Bloodborne e traz também elementos steampunk.

O início da jornada de Pinóquio o coloca desacordado no meio da cidade em busca de seu criador Geppetto, com a misteriosa voz de Sophia e Gemini o guiando pelo caminho. Durante a aventura, será possível encontrar outros sobreviventes e realizar missões para eles. Em vários momentos, o jogador também terá a opção de mentir, o que poderá mudar o rumo do game e definir diferentes finais da história.

Em Lies of P, Pinóquio é a última esperança da cidade de Krat — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Lies of P

Lies of P tem um sistema de combate familiar para qualquer jogador de Dark Souls. Há um alto nível de dificuldade, grande nível de personalização para diferentes estilos de jogo e armas, além de foco em aprender o padrão de ataque de chefes. Logo no início, usuários podem escolher entre três formas de combate: Equilíbrio, Destreza ou Força, representados pelo caminho do Grilo, do Bastardo e do Varredor, respectivamente. Porém, é possível ramificar seu estilo com braços mecânicos variados e criação de armas a partir de peças encontradas.

Ao derrotar inimigos, os jogadores recebem uma substância "Ergo", que são equivalentes às almas da franquia Dark Souls. Usuários podem utilizá-las para aumentar seus atributos e ficarem mais fortes em pontos específicos, como maior resistência, poder de ataque, mais força em seu braço mecânico, entre outros. Quando o jogador é abatido, todo o Ergo coletado fica para trás e é preciso retornar ao local de sua morte para recuperá-lo.

Em Lies of P jogadores enfrentam outros bonecos em uma desafiadora jornada com grande personalização no combate — Foto: Divulgação/Neowiz

Requisitos mínimos de Lies of P

Lies of P - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i3 6300 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i3 6300 ou AMD Ryzen 3 1200 Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 960 4 GB ou Radeon RX 560 4 GB Geforce RTX 1660 6 GB ou Radeon RX 6500 XT 4 GB DirectX: 12 12 Armazenamento: 50 GB de espaço disponível 50 GB de espaço disponível

