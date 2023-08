Limite Nubank: como consultar valor e os tipos disponíveis no app

O Nubank lançou recentemente a função "Meus Limites" no app disponível para Android e iPhone ( iOS ). A novidade permite ter uma visão ampla e gerenciar de maneira integrada várias opções de crédito no banco. Além disso, o recurso possibilita a obtenção de novas linhas de crédito quando necessário, ao mesmo tempo em que oferece a facilidade de acompanhar futuras avaliações e a flexibilidade de escolher entre diferentes modalidades. A implementação começou no dia 20 de julho e deve a todos os correntistas nos próximos meses. A seguir, veja quais são todos os tipos de limite do Nubank e como acessar cada um no aplicativo.

Nubank lançou função "Meus limites" para acompanhar crédito no app do banco — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Como funciona o limite do cartão de crédito Nubank?

O limite do cartão Nubank é definido por um algoritmo alimentado com dados de mercado. Esse algoritmo realiza uma análise de risco, perfil de uso e dados externos para determinar o limite inicial do cliente, aumentando ou diminuindo os valores. Desse modo, o limite do cartão de crédito Nubank varia de acordo com o histórico de gastos e comportamento do usuário, sendo baseado na sua capacidade de pagamento e gastos apresentados. Por isso, algumas dicas para aumentar o limite incluem o pagamento pontual da fatura, o uso consciente do aplicativo e a atualização da renda, caso ela aumente.

O que é limite garantido do Nubank?

O recurso Nu Limite Garantido se destaca como uma forma ativa de permitir que os clientes elevem seu limite. Esse método envolve um investimento como garantia, onde os fundos são direcionados para uma Caixinha criada exclusivamente para esse propósito e estruturada como RDB, rendendo 100% do CDI.

O investimento assegurado também pode ser usado para quitar a fatura, caso seja necessário, e oferece liquidez imediata ou diária, além de contar com a proteção do FGC. Entre os principais benefícios, destaca-se a disponibilização instantânea do limite, sem a necessidade de burocracia, e a liberdade de resgatar os investimentos não utilizados, permitindo que o investidor determine o montante a ser utilizado como limite.

No caso de cancelamento, existe a opção de encerrar e reaver o investimento a qualquer momento, exceto quando houver atraso na fatura, visto que a garantia é destinada a cobrir o limite. Esta funcionalidade está sendo implementada gradualmente para os clientes com cartão de crédito Nubank a partir de abril, com a opção se tornando visível no aplicativo quando disponível.

O que é e como funciona o limite adicional Nubank?

O Limite Adicional é um valor extra no cartão de crédito, exclusivo para pagar boletos, sem afetar o limite regular. Ele tem como propósito ajudar os clientes a concentrarem gastos na fatura e aumentarem o poder de compra. O limite adicional é definido por um algoritmo baseado em análise de crédito, perfil do cliente e outros dados. O valor do Limite Adicional é mostrado ao pagar um boleto com cartão de crédito e a função não tem custo extra para usar. Além disso, os juros e IOF são os mesmos.

No geral, as vantagens incluem pagar boletos com cartão Nubank, centralizar gastos, parcelar boletos e antecipar parcelas. Por fim, o Limite Adicional também pode ser usado para pagamentos via Pix no crédito, o que permite usar o cartão para pagar em parcela única ou até 12 vezes.

O que é limite extra no Nupay?

O NuPay é um meio de pagamento online para clientes do Nubank. Ele permite compras em lojas virtuais através do app, com a opção "Comprar com Nubank" e o uso da senha de 4 dígitos, sem necessidade dos dados do cartão.

O Nupay pode ser usado no crédito ou débito. O serviço possui limite extra temporário para compras, determinado pela análise de crédito e oferece vantagens como segurança, agilidade e flexibilidade de pagamento à vista ou parcelado. Para lojistas, as vantagens são menos gastos com antifraude, agilidade na conclusão dos pedidos, custos operacionais reduzidos, liquidação rápida das transações e mais vendas, devido ao checkout eficiente.

Além disso, o NuPay também está disponível para clientes PJ do Nubank para fazer cobranças. Atualmente o NuPay é aceito em várias lojas, como a Level UP!, Cobasi, Beyoung, entre outras. Está disponível para clientes da conta PJ do Nubank e varejistas com e-commerce e para um público mais amplo em aparelhos celulares compatíveis.

Como aumentar meu limite Nubank?

Você pode aumentar o limite de compras no cartão de crédito do Nubank usando a função “Construir Limite”. Essa função tem como objetivo entender melhor o cliente e sua forma de organizar as finanças, principalmente quando ele não tem muitos dados de compra online, o que o torna desconhecido para a financeira.

Para usar a função Construir Limite, basta reservar uma quantia na conta para usar como limite. Usar o cartão para compras no crédito (físico ou virtual) e pagar a fatura do cartão até a data de vencimento.

Onde ver o limite do Nubank?

Role a tela inicial e clique em “Cartão de Crédito”. Na página seguinte, clique em “Meus limites”, logo abaixo da fatura atual. Para aumentar o limite do cartão, clique e arraste o ícone roxo na tabela de valor. Neste ambiente você também pode consultar as informações de limite aprovado no cartão e limite com garantia.

Nubank lançou função "Meus limites" para acompanhar crédito no app do banco — Foto: Fernando Braga/TechTudo

