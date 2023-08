Linha S24 da Samsung pode ganhar recurso exclusivo do iPhone 14; veja qual

A Samsung pode liberar um novo recurso na próxima geração dos celulares da marca que já é conhecido de quem usa iPhone . A funcionalidade deve permitir que usuários utilizem sistemas de conectividade por satélite em situações emergenciais, de maneira similar ao recurso SOS de Emergência via satélite do iPhone 14 . Com ela, usuários poderão se comunicar e pedir ajuda mesmo se estiverem em locais remotos, sem sinal de internet ou telefonia.

A pista sobre a possibilidade do lançamento foi dada por Lee-Jong-Ho, ministro da Ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação da Coréia do Sul, no último dia 14. De acordo com informações do portal Android Headlines, o representante do governo sul-coreano revelou que a indústria de celulares do país está "considerando" comercializar o serviço no próximo ano. A seguir, veja mais detalhes sobre a funcionalidade.

Linha Galaxy S24 pode ter conexão via satélite similar ao do iPhone 14; entenda — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

✍️ Qual é a melhor operadora de celular do Brasil? Comente no Fórum TechTudo

Mesmo sem mencionar a Samsung explicitamente em seu comentário, a fala de Lee-Jong-Hoo sugere que ele esteja se referindo à gigante sul-coreana, já que, desde que a LG anunciou que interromperia sua produção de smartphones, a companhia se manteve como a maior fabricante de celulares do país. Nesse sentido, é provável que o recurso seja lançado junto aos modelos da linha Galaxy S24 — que devem rivalizar diretamente com o iPhone 15.

Por enquanto, a novidade se trata apenas de um rumor, e o lançamento da linha de ponta da Samsung deve acontecer só no primeiro semestre de 2024. No entanto, TM Roh, presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung, já afirmou em outras oportunidades que a sul-coreana planeja disponibilizar sistemas de comunicação via satélite em seus dispositivos.

Durante o lançamento do Galaxy S23, em fevereiro de 2023, Roh afirmou que considerava a tecnologia de satélite da época limitada — esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais o recurso não foi implementado nos modelos S23. No entanto, ao que tudo indica, a Samsung pode ter se convencido de que a funcionalidade pode ser necessária e importante em situações adversas.

Vale lembrar que, mesmo tendo sido lançado há menos de um ano, o SOS de Emergência via satélite da Apple já foi responsável pelo salvamento de diversas vidas. O recurso foi anunciado pouco depois do lançamento do iPhone 14, em meados de outubro de 2022 e, desde então, tem chamado a atenção da mídia por ter desempenhado um papel crucial no resgate de usuários. Em dezembro, por exemplo, um homem que ficou preso na neve, no Alasca, foi salvo pelas equipes de resgate depois de usar a funcionalidade para enviar uma mensagem de socorro.

SOS via Satélite é um recurso presente no iPhone 14 e variantes — Foto: Reprodução/iPhone 14

Mais recentemente, em julho deste ano, um homem que sofreu um acidente de carro em um local remoto e caiu de um penhasco de mais de 120 metros de profundidade também sobreviveu graças ao recurso. O iPhone 14 do rapaz foi capaz de identificar que ele havia sofrido um acidente e entrou em contato com os serviços de emergência para informar suas coordenadas de localização.

Atualmente, apenas a Huawei oferece os serviços de comunicação via satélite no Android. Além disso, vale dizer que a Samsung tem trabalhado com a empresa de satélites Iridium há cerca de três anos e, de acordo com o portal especializado Phone Arena, planeja que usuários possam enviar e receber pequenas imagens junto às mensagens trocadas via satélite. Atualmente, tanto o recurso de emergência do iPhone (iOS) quanto a função de conexão via satélite da Huawei permitem apenas a troca de mensagens por meio de texto.

Com informações de Phone Arena e Android Headlines

