Lionsgate+ anuncia saída do mercado de streaming da América Latina

Conhecida anteriormente como Starzplay, a plataforma de streaming mudou o nome para Lionsgate+ após um embate jurídico com a Disney por causa do serviço latino do conglomerado, chamado Star+ . Lançado oficialmente em 2019, o serviço só chegou ao Brasil em 2021, com um catálogo de produções reduzido, passando a ser ofertado dentro de canais pagos de grandes plataformas, como o Amazon Prime Video .

Apesar de não ter mais uma plataforma própria na região, o público poderá conferir alguns dos grandes sucessos do streaming, como The Great e As Bruxas Mayfair de Anne Rice em um outro serviço, que ainda não teve seu nome divulgado. "Depois de sermos abordados por um distribuidor importante na América Latina, ficamos motivados em sair do território em 31 de dezembro", afirmou o CEO John Feltheimer em reunião com acionistas.