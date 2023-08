Little Nightmares 3 ganha trailer na Gamescom e é anunciado para 2024

O trailer inicial do jogo mostra muitos dos mesmos elementos de gameplay dos títulos anteriores da série, como mecânicas de plataforma, quebra-cabeça e stealth para evitar ser descoberto pelos inimigos. Porém, a novidade é que agora serão dois personagens controlados simultaneamente, o que permite aos usuários jogarem sozinhos com ambos ou convidarem um amigo para o modo cooperativo online. Mais um fator que não mudou são as macabras criaturas que perseguem as crianças, como um enorme bebê do qual os protagonistas se escondem.