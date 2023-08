Loop Hero e Bloons TD 6 estão grátis para PC na Epic Games Store

Loop Hero e Bloons TD 6 são os jogos grátis distribuídos essa semana para PC por meio da loja digital Epic Games Store . O primeiro é uma aventura de RPG inusitada em looping da Four Quarters , já o segundo é o sexto game da clássica série de defesa de torre da Ninja Kiwi . Usuários terão até o dia 10 de agosto, às 12h no horário de Brasília, para resgatar os games, quando serão substituídos por Europa Universalis 4 e Orwell: Keeping an Eye on You.

Para resgatar Loop Hero e Bloons TD 6, basta ter uma conta da Epic Games, a mesma utilizada para jogar títulos como Fortnite, Fall Guys e Rocket League, e clicar em "Obter" na página dos jogos na loja. Veja mais detalhes a seguir.

Loop Hero e Bloons TD 6 estão de graça na Epic Games Store — Foto: Reprodução/Tais Carvalho

Loop Hero

Loop Hero é um game de RPG independente com elementos Rogue, no qual um herói perdido na escuridão tenta relembrar o mundo como ele era antes de ser destruído. Os jogadores entram em cada partida com um baralho de cartas que representam locais para adicionar ao caminho de seu herói, como rios ou ruínas.

Ao colocar um pântano ou um cemitério, por exemplo, ele terá que lutar com os monstros que surgirem nessas áreas e ficar cada vez mais forte a cada "loop". Seu objetivo é percorrer o máximo de distância possível para derrotar os vilões responsáveis pela destruição do mundo, enquanto reúne recursos para retornar mais forte a cada tentativa.

Em Loop Hero jogadores precisam montar o caminho de seu herói para que ele se fortaleça, mas com cuidado para não acabar com sua jornada — Foto: Reprodução/Steam

Bloons TD 6

Bloons TD 6 é um jogo do gênero Tower Defense (abreviado TD no título), no qual o jogador precisa deter hordas de balões inimigos que tentarão passar por suas fortificações. O usuário pode posicionar diferentes tipos de "Torres Macaco" pelo mapa, que contam com macaquinhos que irão lutar contras os balões, cada qual com suas habilidades próprias. O sexto game introduziu ainda novas Torres Macaco com habilidades extras: o Druida e o Alquimista.

Em Bloons TD 6 jogadores posicionam macacos pelo mapa para tentar impedir uma invasão de balões — Foto: Reprodução/Steam

Com informações de Epic Games Store

