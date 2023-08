Lua Azul 2023: fenômeno gera memes nas redes sociais; veja os melhores

A Lua Azul, fenômeno que acontece nesta quarta-feira (30), virou meme nas redes sociais. Na noite do ano em que o satélite fica mais cheio e brilhante, há quem esteja frustrado com o fato de o astro não mudar de cor de verdade. Muitos internautas tentaram registrar fotos do evento lunar e não obtiveram muito sucesso nos registros, o que também virou motivo de piada. Outros nem conseguiram ver diferença no céu, já que o tempo nublado impediu qualquer registro.