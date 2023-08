LuzIA: Brasil é país que mais usa serviço; IA já recebeu 42 mi de perguntas

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Veja no Fórum do TechTudo

Em relação à localização dos usuários, o DDD que mais interagiu com a assistente foi o 011, da Região Metropolitana de São Paulo, com a soma de 260 mil usuários. A lista segue na seguinte ordem:

Quem ainda tem interesse em testar o serviço de IA no WhatsApp, basta adicionar o contato (11) 97255-30361 na agenda do celular e iniciar uma conversa no WhatsApp ou Telegram. O link de acesso também está disponível no site (https://soyluzia.com/pt-pt).