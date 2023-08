MacBook Pro mais poderoso do mundo está em fase de testes, diz analista

De acordo com as fontes consultadas por Gurman — engenheiros que já tiveram acesso ao projeto e estão testando o novo notebook —, dentre os 16 núcleos centrais do M3 Max, 12 seriam destinados ao desempenho e quatro à eficiência energética. O laptop em questão estaria sendo tratado internamente sob o código J514, porém Gurman acredita que seja mesmo o MacBook Pro.

Segundo a apuração da Bloomberg e de outros veículos de imprensa especializados em Apple, o chip M3 básico teria a mesma quantidade de núcleos que o chip M2, ou seja, oito núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU . A principal diferença é que o M3 deve ser fabricado com o processo de 3 nm , o que tende a melhorar muito a eficiência energética do processador e, por consequência, economizar a bateria do notebook.

As informações ainda não estão confirmadas, mas espera-se que a Apple revele as novidades oficialmente em outubro deste ano, quando a fabricante deve anunciar o MacBook Pro 13”, o MacBook Air 13” e o iMac de 24 polegadas com o chip M3 básico. Uma versão do Mac Mini com o novo processador também é esperada, mas não deve vir esse ano. Por outro lado, as versões “Pro” e “Max” devem ficar mesmo para 2024, de acordo com o site 9to5Mac.