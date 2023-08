Maestro: Bradley Cooper atua e dirige novo filme da Netflix; veja teaser

A Netflix liberou nesta terça-feira (15) um teaser do filme Maestro, que conta com Bradley Cooper como ator, roteirista e diretor. O longa-metragem tem como foco o maestro e compositor renomado Leonard Bernstein, norte-americano que conquistou diversos prêmios no ramo da música, incluindo dois Grammys, até o seu falecimento em 1990. De acordo com vídeo, a trama envolverá a longa relação que Leonard teve com sua esposa, Felicia Montealegre Cohn Bernstein, interpretada pela atriz Carey Mulligan.