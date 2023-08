Melhor de 2023? Baldur's Gate 3 passa Zelda em ranking do Metacritic

Baldur's Gate 3, game baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons, tem feito sucesso após seu lançamento em 3 de agosto na loja digital Steam e agora se tornou o jogo mais bem avaliado de 2023 no site agregador de análises Metacritic. O game da desenvolvedora Larian Studios apresenta uma média 97, calculada por meio de vários reviews da mídia especializada, superando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, do Nintendo Switch, que apresenta média 96. Apesar da ultrapassagem, as posições ainda podem mudar nos próximos dias, conforme novas avaliações são lançadas no site.