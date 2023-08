Meli+: novo programa de assinaturas do Mercado Livre é anunciado hoje (30)

O Meli+, novo programa de assinaturas do Mercado Livre , foi anunciado nesta quarta-feira (30). Disponível no Brasil e no México até o momento, o serviço tem um valor mensal de R$ 17,99 e oferece benefícios como acesso aos conteúdos dos streamings Star+ e Disney+ , 30% de desconto nas assinaturas do HBO Max e Paramount+ e 12 meses de uso gratuito do Deezer . Além disso, compras a partir de R$29,90 terão frete grátis e entrega programada pelo cliente.

O TechTudo esteve presente no Mercado Livre Experience 2023, evento promovido pela empresa nos dias 30 e 31 de agosto em São Paulo, onde as novidades foram anunciadas. Lançada no início de agosto, a plataforma Mercado Play também foi apresentada no encontro e o co-fundador do Mercado Livre, Marcos Galperín, afirmou que a empresa pensa em desenvolver um aplicativo para que o streaming também funcione em smart TVs. A seguir, confira os detalhes sobre o programa.

Meli+: novo programa de assinaturas do Mercado Livre é anunciado hoje — Foto: Eduardo Bartkevihi/TechTudo

Um dos pontos mais interessantes no programa de assinatura Meli+ é agregar diferentes vantagens. Ao mesmo tempo em que é possível ter acesso aos conteúdos do Star+ e Disney+, os usuários têm frete grátis e podem agendar as suas entregas de compras a partir de R$29,90 — opção bastante útil para quem não está em casa no horário comercial.

Stelleo Tolda, CEO do Mercado Livre, comenta que essa ação já está em vigência e que novas medidas serão apresentadas em breve. “Durante o terceiro trimestre, nós vamos oferecer a opção da escolha de data para toda a base de clientes. O frete não será grátis, mas virá com um desconto que será avaliado a partir da região.".

Mercado Play: como vai funcionar a plataforma de streaming

Com o Mercado Play, a ideia principal é criar um espaço de entretenimento para que o usuário da plataforma assista filmes e séries gratuitamente. Embora tenha sido afirmado que existem conversas em aberto com outros parceiros, não foram reveladas novas integrações na plataforma.

Os títulos disponíveis no catálogo do streaming serão atualizados. No entanto, existem limitações que implicam essa liberação: “Nós já temos muito mais conteúdos assinados do que os que você encontra atualmente porque, simplesmente, demora muito tempo para disponibilizá-los na nossa plataforma”, ressalta Marcos Galperín.

Atualmente, o Mercado Play pode ser acessado pelo website do Mercado Livre e, também, pelo aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Ao que tudo indica, os desenvolvedores devem trabalhar em uma versão para smart TVs e outras telas no futuro.

*O jornalista viajou a convite do Mercado Livre.

