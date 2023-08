Mercado Play: plataforma de streaming grátis é lançada pelo Mercado Livre

Mercado Play é a nova plataforma de streaming disponível no Brasil, criada pelo Mercado Livre, anunciada no início do mês de agosto. O novo serviço é grátis e tem um catálogo com filmes, séries, documentários, realities shows e conteúdo infantil. Também é possível, para assinantes do Meli+ (antigo Mercado Pontos), assistir a produções disponíveis no Disney+, Star+, HBO Max e Paramount+, plataformas parceiras do e-commerce.