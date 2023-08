Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: veja jogos e saiba o que esperar

Os games também ficarão disponíveis para PC -- mas sem suporte para teclado ou mouse. Com preço sugerido de US$ 59,99 (R$ 300 na cotação atual) pelo pacote completo, os fãs poderão comprar os jogos principais por US$ 19,90 cada, cerca de R$ 100. A convite da Konami, o TechTudo acompanhou o evento de lançamento dos games em Nova York e teve a oportunidade de testar a novidade. A seguir, confira mais detalhes sobre sobre.

Em relação aos conteúdos extras, são itens que podem agradar bastante os colecionadores. Há roteiros, manuais e duas graphic novels digitais dubladas e animadas contando a história por trás do jogo. Pedidos feitos na pré-venda também poderão ter acesso uma trilha sonora digital contendo temas musicais clássicos do jogo recém-gravados em orquestra, como “The Best Is Yet To Come”, “Can't Say Goodbye To Yesterday” e “Snake Eater”.