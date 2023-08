Microsoft anuncia capas coloridas para Xbox Series X com Starfield e mais

A Xbox anunciou uma nova linha de capas temáticas para Xbox Series X. As três primeiras já estão disponíveis para pré-compra nos EUA por preços a partir de US$ 45 – cerca de R$ 224, segundo a cotação atual do dólar – e com lançamento agendado para 18 de outubro e 10 de novembro. Uma das opções é do jogo Starfield, da Bethesda, sendo inclusive a primeira a chegar. As outras duas são os modelos Artic Camo e Mineral Camo, com camuflagem estilo militar e cores esverdeada e cinza. A ideia é permitir que os jogadores personalizem sua experiência de design juntamente com controles também personalizados, mas de fábrica.