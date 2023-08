Mortal Kombat 1 ganha comercial com ator de Guardiões da Galáxia

Mortal Kombat 1 ganha comercial com Dave Bautista de Guardiões da Galáxia 3 que presta homenagem a antiga propaganda de 1993 — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

O comercial é inspirado pelo clássica propaganda "Mortal Monday" de 1993, que marcou o lançamento do primeiro jogo para consoles. No vídeo, Dave Bautista visita uma biblioteca, um café, uma orquestra e mais locais convocando pessoas comuns a gritarem "Mortal Kombat" e se unirem ao combate, enquanto demonstram poderes clássicos do game como o gelo de Sub-Zero ou a corda de Scorpion. A direção do comercial é de Tom Kuntz, com cinematografia do ganhador do Oscar Matthew Libatique, de Nasce uma Estrela.

Dave Bautista comentou que se lembrava vividamente do comercial original de Mortal Kombat, "especialmente do icônico grito". Segundo o ator, a peça de propaganda foi o começo de sua jornada como fã da série 30 anos atrás, sendo uma honra para ele ser parte do legado do jogo.

Mortal Kombat 1 reimagina a linha do tempo da franquia após Liu Kang ter sido elevado ao papel de um Deus em Mortal Kombat 11. Com isso, o jogo traz novas versões de personagens como Sub-Zero, Scorpion, Raiden e Johnny Cage, além de outros personagens já confirmados. Recentemente na Gamescom 2023, o game também anunciou os lutadores Sindel e General Shao, uma nova versão de Shao Khan.

O comercial mostra apenas um pouco do gameplay do jogo no final. Caso os usuários queiram ver um pouco mais do jogo em ação e do seu modo história, é possível checar quase 20 minutos de Mortal Kombat 1 no vídeo do TechTudo que cobre o início da campanha.

Participações especiais e Kameos