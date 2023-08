Mortal Kombat 1 ganha trailer de gameplay com novos Kameos e mais lutadores

Shao Kahn, um dos vilões mais populares de Mortal Kombat, estará presente no novo game da franquia, mas sem o seu tradicional martelo gigante. Em troca, ele utiliza de um machado, ideal para os seus golpes alternados com punhos. Por sinal, há uma combinação interessante mostrada no trailer, onde ele finca a arma no chão, desfere socos no adversário e finaliza jogando-o em cima da lâmina. Outro destaque, é sua aparência sem o capacete, semelhante à sua versão de Mortal Kombat 11, mas com a diferença de chifres aparecendo no topo de sua cabeça.