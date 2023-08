Mortal Kombat 1 terá skin 'funkeira' de Tanya exclusiva para o Brasil

Mortal Kombat 1 terá uma versão "funkeira" da guerreira Tanya para quem comprar a pré-venda das edições físicas e digitais do game no Brasil. A novidade foi revelada pela conta da Warner Play no Twitter e mostra o visual da personagem com as cores verde, amarela e azul, em clara referência à bandeira brasileira. Trata-se de um visual puramente cosmético e que não vai influenciar nas lutas, mas serve de homenagem ao público do Brasil, que acompanha a saga há muitos anos.