Mulher é salva por iPhone depois de bater o carro e cair de penhasco; veja

O iPhone 14 foi essencial para salvar a vida de uma mulher que sofreu um acidente de carro e ficou presa em um penhasco com mais de 10 metros de profundidade, nos Estados Unidos. Ashly ia para sua casa no momento do acidente, quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Ela só foi socorrida depois que seu iPhone ( iOS ) enviou uma mensagem para os serviços de emergência com suas coordenadas de localização. O caso aconteceu no final de julho, no estado norte-americano do Oregon.

Em entrevista ao canal de TV Fox, Ashly ficou emocionada ao recordar os momentos de pânico que viveu durante o acidente, agradeceu as equipes de resgate e declarou que o iPhone salvou a sua vida.

Mulher é salva por iPhone 14 depois de sofrer acidente e cair de penhasco, nos EUA — Foto: Reprodução/Facebook

O celular da Apple detectou o acidente e entrou em contato com os serviços de emergência em poucos minutos. As equipes de resgate foram para a região na sequência, mas como o carro estava em uma área de difícil acesso, eles não conseguiram localizá-la logo. Segundo informações do canal KGW, o carro ficou coberto por folhagens, o que dificultou a ação das equipes de resgate. Um homem que mora próximo a área ouviu os gritos de Ashly e alertou as autoridades. Com a ajuda do morador desconhecido, eles conseguiram se aproximar do local e, após mais algum tempo de procura, descobriram onde Ashly estava.

Em uma publicação no Facebook, Hailey Palmore, um dos bombeiros responsáveis pelo resgate da mulher, compartilhou fotos do salvamento. Ele informou que era “praticamente impossível” enxergar o carro de Ashly da estrada porque ele estava coberto por folhagens densas. O resgate aconteceu com a ajuda de cordas e uma espécie de cesta.

Ashly contou ao canal de TV Fox que não sabe ao certo como o acidente aconteceu, mas recorda que bateu com o carro na beira da estrada e acabou caindo no despenhadeiro. Além disso, ela também acredita que desmaiou no momento do acidente. A mulher teve escoriações nos braços, nas pernas e em parte do rosto, mas afirmou que está grata por estar viva. “Graças a Deus a equipe de resgate veio e me encontrou”, agradeceu.

Como funciona a Detecção de Acidentes do iPhone?

Detecção de acidentes no iPhone (iOS) e Apple Watch — Foto: Reprodução/Apple

De acordo com a companhia, a funcionalidade pode detectar capotamentos e colisões frontais, laterais e traseiras a partir de informações obtidas pelos sensores como o GPS, giroscópio, acelerômetro, barômetro, sensor de movimento e microfone. Essas informações são processadas por uma inteligência artificial capaz de identificar o acidente com precisão, e ainda pode manter contato com os serviços de emergência mesmo se não houver sinal de telefonia no local do acidente.

Quando o recurso detecta a colisão, ele exibe uma notificação da tela e inicia um cronômetro de 20 segundos. Se o alerta não for respondido pelo usuário, a função liga para os serviços de emergência de forma automática e envia as coordenadas de localização do usuário.

Com informações de Fox, Kgw e Apple

