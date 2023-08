Mulheres de Areia: entenda tecnologia por trás das cenas de Ruth e Raquel

Mulheres de Areia usou uma série de tecnologias para possibilitar que a atriz Glória Pires interpretasse as gêmeas Ruth e Raquel nas mesmas cenas. O recurso de duplicação de imagem foi um dos trunfos da novela de 1993, que contou com o uso de chroma key, o famoso "fundo azul", para as gravações. O diferencial para a época, no entanto, foi a utilização de um equipamento conhecido como Memory Head, um cabeçote de memória do computador usado para leitura e gravação de dados, que tornou as gravações ainda mais tecnológicas.

Funcionando como uma espécie de HDD, o Memory Head guardava o movimento de câmera durante as filmagens e o reproduzia no momento de utilização do chroma key. Então, com a ajuda de outra tecnologia, o aparelho Ultimatte, o fundo azul era substituído pelas imagens captadas. Na época, o Memory Head foi uma inovação no setor, pois ajudava a recapitular os movimentos de câmera feitos na primeira gravação na hora de usar o chroma key. Assim, as gravações se tornaram mais fluidas, e a produção, mais eficiente.

O Memory Head guarda o movimento de câmera e o reproduz no momento de se utilizar o chroma key — Foto: Carlos Ivan/Agência O Globo

Para que o resultado final da duplicação ficasse perfeito, a equipe de produção precisava de um alto nível de precisão. Ao gravar como Ruth, Glória Pires contracenava no cenário normal da novela. Já na hora de atuar como Raquel, ela precisava se posicionar em um ambiente com fundo e móveis azuis, que deveriam ser alocados exatamente na mesma posição do cenário, assim como os equipamentos de filmagem.

Além da tecnologia, a atriz Gaziela di Laurentis atuou como dublê de Glória Pires nas cenas em que as irmãs contracenavam, aparecendo também quando uma das irmãs estava de costas ou de perfil. Depois da gravação, a edição fazia um trabalho minucioso de junção e finalização do material para criar as cenas das gêmeas.

Com o aprimoramento dos recursos tecnológicos, criar cenas semelhantes às de Ruth e Raquel ficou mais simples. Na novela Um Lugar ao Sol, que foi ao ar em 2021, os gêmeos Christian e Renato foram interpretados pelo ator Cauã Reymond. Nessa produção, foi usada uma câmera especial, que conta com a tecnologia Motion Control ("controle de movimento", em tradução livre do inglês).

Para criar as cenas dos gêmeos em Um Lugar ao Sol foi usado uma tecnologia diferente da aplicada em Mulheres de Areia — Foto: Reprodução/Globo

A máquina é programada durante uma cena para repetir os mesmos movimentos de câmera que foram gravados em um outro take. Com isso, é possível que o ator interprete os personagens em momentos distintos da gravação. Além disso, assim como Glória Pires, o ator também contou com um dublê para as cenas em que os gêmeos contracenam.

