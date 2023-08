Netflix começa a testar jogos via streaming na TV com novo app de controle

👉 Quais são os melhores jogos Android? Comente no Fórum do TechTudo

Segundo a postagem oficial da Netflix, a intenção desta fase beta limitada é testar sua tecnologia de streaming de jogos e seu controle para melhorar a experiência dos usuários com o tempo. Enquanto a beta para TVs já começou a ser testada hoje, a versão para PCs e Macs chegará nas próximas semanas e vai permitir jogar diretamente do site da Netflix.com em navegadores compatíveis. No serviço para computadores, usuários poderão controlar os games diretamente utilizando o combo tradicional de teclado e mouse.