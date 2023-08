Netflix lança app de controle para jogar em 'qualquer' TV; veja detalhes

O Netflix Gamer Controller é um novo aplicativo do serviço de streaming Netflix que apareceu de surpresa na App Store para iPhone (iOS), indicando que em breve será possível jogar na TV usando seu smartphone como um controle. A descrição do aplicativo diz que sua função é para jogar games na TV ao parear o telefone com sua televisão e usá-lo como controle. A imagem do aplicativo mostra o que parece ser um manche virtual para controlar movimento e 4 botões de face: A, X, Y e B. A descrição também comenta que a novidade virá "em breve" e, por ora, o aplicativo não funciona.