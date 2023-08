Nexus Mods: conheça o site de mods para Baldur's Gate 3, Skyrim e outros

👉 Quais são os 10 melhores jogos na sua opinião? Comente no Fórum TechTudo

Nexus Mods é, além de um site de modificações, uma grande comunidade de jogadores. Usuários podem baixar arquivos, ler artigos, notícias e interagir entre si, trocando dicas e sugestões sobre os games e as alterações em si. O site funciona com um cadastro gratuito e permite que seus visitantes criem coleções, façam downloads e façam publicações variadas.

Nexus Mods é um site seguro. Não há registros de alguém que tenha baixado conteúdo do site e registrado algum vírus no computador. Além disso, todos os mods são “amigáveis” a plataformas de PC como o Steam, que permite alterações na maioria dos seus jogos. O site conta com moderação de conteúdo e os jogadores que enviam suas criações precisam passar por uma avaliação criteriosa.