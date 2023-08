Nintendo Switch 2 é real? Veja rumores e saiba o que esperar do console

Nintendo Switch 2 é um possível novo console que, segundo rumores, deve ser lançado em algum momento de 2024. O novo videogame da Nintendo seria o sucessor direto do atual sistema que mistura portátil com console de mesa e é possível que ele tenha tela LCD, e não OLED como esperado. O dispositivo promete ter visuais melhores para jogos novos, porém nada no mesmo nível de outros concorrentes, como PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X . Vale mencionar ainda que “Nintendo Switch 2” é um nome provisório. Confira tudo que se sabe, até agora, sobre o aparelho.

Tem previsão de lançamento?

O novo Nintendo Switch estaria programado para ser lançado ainda em 2023. Porém, os rumores divulgados mais recentemente indicam que o console deve chegar mesmo no segundo semestre de 2024, ainda sem data mais específica. Isso acontece por um “processo natural” que a Nintendo costuma seguir com seus grandes lançamentos de hardware: ele é apresentado em eventos ou apresentações online que a empresa realiza perto do início do ano, para depois ter tempo de trabalhar na sua divulgação pelos próximos meses.

Assim, o console se beneficia com uma janela de lançamento mais perto do final do ano, época em que as pessoas costumam gastar mais com presentes e compras consideradas um pouco caras (como é o caso de um novo videogame). O site VGC, que publicou os últimos rumores, corrobora com estas informações de que, de fato, o Switch 2 é esperado para o segundo semestre de 2024.

O preço pode variar, por uma série de questões. Modelos mais recente do Switch, com tela OLED, custam a partir de R$ 2.240 no Brasil, via Amazon. Qualquer console mais novo no mercado deve ter um preço mais alto do que este, mas não espere algo que custe o mesmo do que um PS5 ou Xbox Series X, por exemplo, pois os aparelhos da Nintendo costumam ser opções mais econômicas.

Tela OLED ou LCD?

Nintendo Switch 2 deve chegar com sua tela em LCD, apesar de já existir um modelo com OLED. Além disso, a versão atual não tem capacidade para exibir gráficos em resolução 4K e com 60 fps por conta da dock, o aparelho que conecta o videogame na TV. O dispositivo não tem saída para HDMI 2.0, apenas para um modelo mais antigo. Apesar disso, teoricamente o console pode rodar jogos deste patamar, se estiver conectado adequadamente. Por isso, é mais do que provável de que o Nintendo Switch 2 venha com a capacidade de exibir gráficos em 4K, para a maioria dos games, ou ao menos algo próximo disso.

Ainda pouco se sabe sobre especificações técnicas do próximo videogame da Nintendo. Fãs comentam que a empresa poderia lançar um “Switch Pro” há alguns anos. Essa seria uma versão atualizada do atual console, sem necessariamente ser um sucessor. Contudo, espera-se que o Nintendo Switch 2 seja algo deste tipo.

Segue portátil?

Nintendo Switch 2 deve seguir o padrão híbrido do atual console, com dois controles já inclusos e uma tela. Este é o padrão de design adotado pela Nintendo desde o Wii U e há poucos motivos para modificar este ponto, tendo em vista que é um dos maiores acertos atuais da empresa.

Supostamente, os primeiros kits de desenvolvimento já estão nas mãos de estúdios parceiros. Estes são versões iniciais de novos consoles, que servem para que jogos sejam produzidos com antecedência e saiam junto com o aparelho no mercado. Normalmente, os rumores sobre design e visual saem destes kits, mas os modelos finais costumam diferir bastante em termos de escolhas da fabricante.

Retrocompatibilidade

A retrocompatibilidade é algo que deve permanecer igual no Nintendo Switch 2. Atualmente a empresa aposta em aplicativos que fornecem download de jogos antigos, de GBA ou Game Boy, por exemplo. Porém, o Switch não tem compatibilidade com Wii U ou até o Wii. Neste caso, a Nintendo optou por relançar jogos antigos desses consoles para seu atual videogame. Essas são versões com visuais atualizados e gameplay adaptada, mas que chegam por preço cheio (apesar de serem lançamentos de anos atrás).

Como é um modelo de negócio que deu certo, é possível que a estratégia seja repetida no Nintendo Switch 2. O novo console também pode seguir o modelo de cartuchos, como os rumores apontam. Então isso indica que games continuem a ser lançados nesta mídia, mesmo que eles tenham sido lançados em outras no passado, como os CDs do Nintendo Wii.

