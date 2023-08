Nintendo Switch ganha novo controle cor de rosa (e não é da Barbie)

O Nintendo Switch ganhou um joystick cor de rosa, mas não se trata de uma versão da Barbie, como aconteceu com o Xbox Series S . O novo acessório é inspirado em Kirby, a bolinha rosa que é um dos personagens mais famosos da Nintendo . O novo Pro Controller do console é produzido pela Power A, empresa conhecida por fazer produtos temáticos da empresa e que já havia trabalhado em um joystick de Kirby anteriormente, em seu controle comemorativo de 30 anos da franquia, em 2022. O controle rosa do Switch será lançado em 8 de agosto, por enquanto exclusivo do mercado dos Estados Unidos, e vai custar US$ 44,99, aproximadamente R$ 216, na cotação atual e sem impostos.

Nintendo Switch irá ganhar controle rosa de Kirby and the Forgotten Land da fabricante PowerA — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O design do controle em questão traz um joystick rosa com o rosto de Kirby no centro, bastante simples, mas eficiente para capturar o carisma do personagem. A principal vantagem é que o controle é puramente rosa, como o próprio Kirby. Apesar de parecer algo óbvio, em seu controle comemorativo de 30 anos o joystick era em sua maior parte azul e com detalhes em branco. A aparência de Kirby também mostra que ele está em seu modo "Mouthful" (Boca cheia) como em Kirby and the Forgotten Land , como se tivesse engolido o controle.

O Pro Controler de Kirby traz dois botões extras Advanced Gaming que podem ser mapeados ao gosto do jogador, é alimentado por pilhas AA com bateria estimada de 30 horas e pode também ser utilizado no PC. Pelo mesmo preço a Power A também oferece outros joysticks temáticos estampados com personagens e franquias da Nintendo, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pikachu e Bowser.

O Pro Controller do Nintendo Switch baseado em Kirby é todo rosa como o personagem e pode ser usado também no PC — Foto: Reprodução/PowerA

Recentemente o console Xbox Series S recebeu uma versão toda rosa com um joystick na mesma cor para celebrar o lançamento do filme da boneca Barbie, estrelado pela atriz Margot Robbie. O console e joystick da Microsoft, no entanto, foram produzidos em apenas uma unidade cada e distribuídos através de um sorteio, sem chegar às lojas.