Nintendo Switch supera vendas do Wii e pode ultrapassar Xbox 360 e PS2

O Nintendo Switch superou, no mês de julho de 2023, as vendas totais do Nintendo Wii nos Estados Unidos, segundo dados da empresa Circana (anteriormente conhecida como NPD Group). O console híbrido da Nintendo já havia ultrapassado o antigo fenômeno em vendas globais, mas estava atrás nos EUA, onde o antigo videogame da Nintendo foi uma febre. Confira mais detalhes sobre as vendas do Nintendo Switch, seu possível sucessor e o que isso significa para os concorrentes e consumidores.

Nintendo Switch OLED temático de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pode ter aumentado vendas do console — Foto: Divulgação/Nintendo

O relatório da empresa Circana não menciona exatamente quantas unidades do Nintendo Switch foram vendidas nos Estados Unidos até agora. Estima-se que o número esteja na casa dos 40 a 50 milhões só no país, enquanto 129,5 milhões de consoles foram vendidos globalmente. Em comparação, o Nintendo Wii alcançou 101,63 milhões de unidades no mundo e, nos EUA, 40,76 milhões, segundo o VG Chartz.

Isso quer dizer que após seis anos de lançamento, o Switch conseguiu vender mais do que o Wii durante sua primeira década. Também falta pouco para ultrapassar os consoles mais populares até o momento: o atual portátil da Nintendo está apenas um milhão atrás do Xbox 360 e cinco milhões atrás do PlayStation 2, o videogame mais vendido até hoje.

Segundo os números da empresa, o PlayStation 5 (PS5) tem vendas 5% maiores que o PS4 na mesma época, enquanto os consoles Xbox Series X e Xbox Series S estão 10% atrás do Xbox One, mas a frente do Xbox 360 durante o mesmo período.

Motivo do sucesso

As projeções da Nintendo estimam que a empresa venderá 15 milhões de consoles durante este ano fiscal, que termina em 31 de março de 2024. Apesar de altas, as vendas representam uma queda de 16,5% em relação ao ano anterior. Há rumores de que a empresa pretende lançar um sucessor para o Nintendo Switch com potência equivalente ao PS4 e Xbox One na segunda metade de 2024. Os mesmos rumores afirmam que alguns estúdios já estão com kits de desenvolvimento do novo videogame em mãos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está entre os melhores jogos lançados em 2023 — Foto: Divulgação/Nintendo

Enquanto o Nintendo Switch não é um concorrente tão direto das outras plataformas quanto o PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S são entre si, as altas vendas ajudam a manter o videogame relevante para produtoras e consequentemente para consumidores. Um bom exemplo é Mortal Kombat 1, que ganhará versão para o Nintendo Switch, mas não sairá no PS4 ou Xbox One. Os números também ajudam a rebater análises de analistas que afirmam que o console já está "cansado" em seu sétimo ano no mercado.

Novidades ainda para esse ano no Nintendo Switch

O console atual da Nintendo ainda promete ter um final de ano forte com o lançamento de Super Mario Bros. Wonder em 20 de outubro e o remake de Super Mario RPG em 17 de novembro. O popular RPG de mundo aberto no universo de Harry Potter, Hogwarts Legacy, também promete chegar ao console em 14 de novembro, um pouco atrasado em relação a outras versões, mas com vantagens como portabilidade.

Há ainda outros games como a aventura de Detective Pikachu Returns para 6 de outubro e os minigames frenéticos de WarioWare: Move It! para 3 de novembro. Uma nova apresentação Nintendo Direct dedicada a Super Mario Bros. Wonder será realizada nesta quinta-feira (31).