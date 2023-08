Nintendo tem lucro 82% maior com sucesso de Zelda: Tears of the Kingdom

A Nintendo divulgou nesta quinta-feira (3) seu relatório financeiro trimestral, no qual relatou recordes de vendas de games da empresa. Esse resultado foi impulsionado por The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e contou com um lucro 82% maior para o período. Os números se referem ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, entre os meses de abril e junho de 2023, nos quais o novo Zelda atingiu a marca de 18,51 milhões de unidades e o Nintendo Switch chegou a um total de 129 milhões de consoles vendidos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom impulsiona trimestre recorde para a Nintendo e ultrapassa marca de 18 milhões de unidades vendidas — Foto: Divulgação/Nintendo

As vendas de jogos First Party, títulos produzidos pela própria Nintendo, alcançaram seu maior nível para um primeiro trimestre fiscal desde o lançamento de seu console híbrido. O sucesso do novo Zelda também aumentou as vendas do Nintendo Switch, com 3,91 milhões de consoles vendidos durante os três meses, um aumento de 13,9% em relação ao ano anterior. Neste número, 86% eram o novo Nintendo Switch (OLED Model), com tela capaz de reproduzir cores mais vivas, inclusive em sua versão temática de Tears of the Kingdom lançada em abril.

O sucesso do trimestre levou ao aumento de 82% nos lucros para o período, uma quantia recorde de 185,4 bilhões de yenes, algo em torno de US$ 1,294 bilhão ou R$ 6,22 bilhões, na cotação atual. O valor superou até mesmo o grande pico que a empresa teve no ano de 2020, no qual lançou o título de sucesso Animal Crossing: New Horizons. O game simulador teve vendas recordes durante a quarentena causada pela pandemia de COVID-19 e atualmente é o segundo mais vendido do Nintendo Switch com 42,79 milhões de unidades.

O jogo relaxante Animal Crossing: New Horizons fez muito sucesso durante a pandemia em 2020 — Foto: Divulgação/Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom foi lançado em 12 de maio e vendeu 10 milhões de cópias em apenas 3 dias, segundo a Nintendo. O título se tornou o mais rápido da empresa a atingir essa marca. Agora, pouco mais de dois meses depois, o game chegou ao patamar de 18,51 milhões de unidades vendidas no total. Segundo o analista da Niko Partners, Daniel Ahmad, este é o segundo maior lançamento de um jogo do Nintendo Switch, atrás apenas de Pokémon Scarlet e Violet que atingiu 20,61 milhões.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom não é feito apenas de combates — Foto: Divulgação/Nintendo

O sucesso da animação Super Mario Bros. O Filme também foi mencionado, já que aumentou as vendas de Mario Kart 8 Deluxe, que vendeu mais 1,67 milhão de unidades e chegou ao total de 55,46 milhões. Por outro lado, a receita relacionada à franquia Mario e seus jogos mobile triplicou, chegando a 31,8 bilhões de yenes, algo em torno de US$ 222 milhões ou pouco mais de R$ 1 bilhão.

Segundo a Nintendo, o filme lançado em abril já foi visto por mais de 168 milhões de pessoas e teve bilheteria de US$ 1,349 bilhão, por volta de R$ 6,58 bilhões. Esta é a maior bilheteria de uma obra baseada em um videogame e a segunda maior entre animações, atrás apenas de Frozen 2.

Super Mario Bros. - O Filme também ajudou nos resultados da empresa triplicando receita de jogos mobile e vendas relacionadas à franquia — Foto: Divulgação/Universal Pictures

A Nintendo ainda planeja vender 15 milhões de Nintendo Switch no ano fiscal de 2024, que se encerra em março de 2024. O número representa uma redução de 16,5% nas projeções do console, que, supostamente, será aposentado em seu sétimo ano. Rumores apontam que um "Nintendo Switch 2" será lançado na segunda metade de 2024 e terá potência equivalente ao PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

