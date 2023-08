Notebook Dell: conheça as melhores opções para sua necessidade

Como escolher um novo notebook?

Comprar um notebook tem duas grandes vantagens: a portabilidade e a facilidade para começar a utilizá-lo assim que você tira o equipamento da caixa.

Sua pesquisa pode começar pelo fabricante, filtrando pelas marcas de confiança no mercado, ou pelas dimensões. Importante dizer que, quanto menor e mais leve o laptop, mais fácil de levar para a escola, faculdade, trabalho e outros compromissos. Um modelo de 15 polegadas é o ideal para ser carregado bem protegido na mochila.

Ao mesmo tempo, um notebook menor é menos confortável para utilizar por muitas horas. Uma solução inteligente para os gamers e para quem trabalha em home office é investir em um monitor, teclado e mouse para montar seu setup. Seu laptop fica como computador de mesa ou segunda tela, mas ainda pode ser levado para aulas e reuniões.

Existem modelos com foco em design e performance, que costumam ser mais leves e ter bordas mais finas. Já os notebooks gamer costumam ser mais pesados, justamente por incluírem teclado mecânico, placa de vídeo e sistema de refrigeração aprimorado, uma vez que essas máquinas consomem mais energia e geram mais calor.

Veja os modelos da Dell que a Americanas separou:

Laptop de 15,6 polegadas com tela antirreflexo Full HD, bordas finas e tecnologia ComfortView. Vem equipado com processador AMD Ryzen 5 da série 3000 e placa gráfica integrada AMD Radeon Vega 8; 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB, touchpad grande e leitor de impressão digital, para mais segurança e agilidade. Vem com Windows 11.

Versão do Inspiron I15 com tela Full HD de 15,6 polegadas ComfortView, que promete menos luz azul, e equipada com processador Intel Pentium Gold, mais destinado a tarefas básicas do dia a dia. Conta com 4 GB de RAM e SSD de 128 GB de armazenamento.

Computador com tela de 14 polegadas HD (1366x768 pixels), equipado com processador Intel Core i5 de 11ª geração (quatro núcleos, até 4.2GHz), trabalhando em conjunto com 8 GB de memória RAM DDR4 e SSD de 256 GB. Conta com placa de vídeo integrada Intel Iris XE Graphics. Vem com Windows 10 Pro e pesa 1,52 kg.

Notebook gamer de 15,6 polegadas com tela Full HD de 300 nits e antirreflexo. Vem com processador Intel Core i5 de 9ª geração, placa de vídeo GeForce GTX 1650 de 4 GB, trabalhando com 8 GB de RAM e SSD de 512 GB. Conta com portas HDMI para monitores 60 Hz 4K e SuperSpeed USB 3.1 compatível com DisplayPort; e ainda possui o software Alienware Command Center, para aprimorar a experiência gamer e ajustar o desempenho de acordo com a necessidade.