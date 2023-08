Nova central do Google permite apagar todos os resultados sobre você; veja

O Google ganhou nesta quinta-feira (3) uma nova central que permite apagar de forma rápida todas as informações sobre você disponíveis no buscador. Chamada "Resultados sobre você", a página vai reunir em um só canal todo conteúdo da web que envolva o seu nome, e-mail ou outros dados pessoais, e possibilitará solicitar a remoção dessas informações de uma vez só. Por enquanto, a novidade está disponível apenas nos Estados Unidos, em inglês, mas a expectativa é de que seja liberada "em breve" em outros países e idiomas.

Nova central do Google, "Resultados sobre você" reúne em uma só página todos os dados que existem ao seu respeito no buscador — Foto: Getty Images/Chesnot

O recurso foi anunciado no ano passado. Além de reunir todos os dados sobre você que apareçam em resultados do Google, a nova central também vai enviar alertas toda vez que uma nova informação envolvendo seu nome ou e-mail aparecer no buscador. Para conferir a "Resultados sobre você", o usuário precisa logar em sua conta Google e, depois, tocar sobre a sua foto e selecionar a opção com o nome da central.

Por ali, para fazer o monitoramento, você deverá informar o seu nome completo, seu número de telefone, seus dados de contato e seu e-mail. Quando estiver disponível no Brasil, você poderá definir se deseja receber o alerta pelo sistema do celular (isto é, para quem tem Android) ou por e-mail. Pela página, será possível já fazer o pedido de remoção - que, hoje, é feito via formulário no site do Google (https://support.google.com/websearch/troubleshooter/9685456?hl=pt-BR).

Desfoque de imagens sensíveis e remoção fácil de fotos íntimas

Outra novidade lançada pelo Google hoje é que o SafeSearch, mecanismo que limita o acesso a conteúdos considerados violentos ou sensíveis, passará a atuar como padrão no buscador, desfocando de forma automática imagens que se enquadrem nessas categorias. A ideia com isso, de acordo com a empresa, é "melhorar a experiência para as famílias".

Vale dizer que, mesmo com essa novidade, o usuário poderá voltar à configuração anterior do buscador, caso queira. Para isso, basta desativar o SafeSearch pelos ajustes da conta Google.

Além disso, o Google também simplificou o formulário para remoção de fotos íntimas, publicadas sem consentimento, dos resultados de buscas. Agora, caso você queira solicitar que uma imagem pessoal sua seja removida, é preciso acessar a página de suporte (https://support.google.com/websearch/answer/6302812?sjid=17858645737207273718-NA) e tocar em "Iniciar solicitação de remoção". Esse recurso está disponível já hoje no Brasil.

Com informações de Google

