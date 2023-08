Novo Call of Duty pode trazer mapa clássico de Modern Warfare 2 no Brasil

Mapa Favela de Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009 chegou a ser refeito em 2020, disponível apenas no modo campanha do remake de CoD: MW2 — Foto: Divulgação/Activision Blizzard

Para o marketing de Call of Duty: Modern Warfare 3 nos Estados Unidos, a Activision liberou um número de telefone que oferecia confirmações quando o usuário enviava o nome dos mapas de Call of Duty: Modern Warfare 2.

O número supostamente confirmou todos os 16 mapas originais do game de 2009 como: Highrise, Sub Base, Estate, Terminal, Wasteland, Afghan, Rust, Underpass, Invasion, Karachi, Quarry, Skid Row, Scrapyard, Derail e Favela, que se passa em uma favela no Rio de Janeiro, no Brasil. Um vazamento anterior também havia mencionado que todos os mapas de Call of Duty: Modern Warfare 2 estariam presentes já no lançamento.

A Activision e a produtora da série Infinity Ward já haviam comentado em 2020 que consideravam a possibilidade de trazer mapas clássicos de Call of Duty e dar "vida nova" a eles no universo de Modern Warfare. Call of Duty: Modern Warfare 2 chegou a ganhar uma versão refeita em 2020, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, na qual jogadores puderam revisitar o mapa Favela, porém, apenas através da campanha single-player do jogo, que não incluía a gameplay online.