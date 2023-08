Novo jogo de Harry Potter é vazado em site pornô com título 'curioso'

Harry Potter: Quidditch Champions, novo game de Quadribol do bruxinho, teve uma gameplay vazada de maneira inusitada: o vídeo apareceu em um site adulto para escapar da vigilância da Warner Bros. Games. O conteúdo vazou em 30 de julho e mostrou 9 minutos do jogo, desde a personalização dos atletas até uma partida do esporte mágico. O título, por sua vez, chamou atenção por seguir o padrão de outros vídeos do site, e demorou um tempo até ser removido.