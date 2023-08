Novo jogo online vai permitir bloquear jogadores de Xbox Series S e PS4

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, título de ação e luta da Bandai Namco , vai permitir que usuários do PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X bloqueiem partidas multiplayer com jogadores do PlayStation 4 ( PS4 ) ou Xbox Series S e Xbox One , respectivamente. É a primeira vez que algo deste tipo acontece. A medida visa melhorias no modo online, já que o game vai rodar a 60 quadros por segundo (FPS) nos consoles mais poderosos e recentes, enquanto fica a 30 FPS nos antigos aparelhos da Sony e Microsoft .

A novidade foi confirmada pela produtora ao site IGN norte-americano, em comunicado oficial. Vale lembrar que Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections não terá multiplayer entre plataformas de empresas diferentes, apenas entre aparelhos da mesma marca. O game será lançado em 16 de novembro para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.

Novo game de Naruto vai permitir impedir multiplayer com usuários de antiga geração — Foto: Divulgação/Bandai Namco

A diferença entre 30 e 60 FPS pode influenciar até mesmo na forma com que os jogadores realizam os comandos durante a ação no jogo. Um game rodando a 30 FPS é considerado padrão na indústria atual, enquanto 60 FPS é definido por imagens e transições mais suaves. O bloqueio no multiplayer, contudo, não será obrigatório em Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Cada jogador no Xbox Series X ou PS5 poderá escolher se deseja ativar ou desativar, a qualquer momento.

Ainda assim, é digno de nota que o Xbox Series S é considerado no mesmo patamar do Xbox One e PS4. Apesar de ser um console de nova geração, o aparelho tem processamento e memória inferior aos do Xbox Series X. Recentemente, a produtora de Baldur’s Gate 3, Larian Studios, também chamou atenção para este fato, já que informou que o game seria lançado nos dois consoles, mas sem o modo cooperativo local para o Series S.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections rodará em 60 FPS nos consoles atuais — Foto: Reprodução/Steam

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections é mais um jogo de luta e ação da série Ultimate Ninja Storm, a mais recente inspirada na história do ninja Naruto e do seu filho Boruto. O game vai trazer vários personagens, heróis e vilões de ambos os animes, sendo previsto para ser lançado no dia 16 de novembro. Diferentemente de outros jogos da franquia, o título será inédito, e não mais um relançamento.

