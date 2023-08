Novo Mario? Dublagem do ícone da Nintendo vai mudar após mais de 30 anos

Charles Martinet, famoso ator de voz do personagem Super Mario, da Nintendo , não irá mais interpretar o personagem conforme um anúncio feito pela empresa em sua conta de Twitter (X). O ator receberá uma nova posição como "Embaixador do Mario" e viajará para eventos onde poderá interagir com fãs, mas não irá mais gravar vozes para os games do encanador.

O primeiro jogo que contará com uma nova voz para o personagem será Super Mario Bros. Wonder, exclusivo de Nintendo Switch que chega em 20 de outubro. Até o momento, a Nintendo não revelou quem será o novo dublador de seu principal mascote.

Charles Martinet, ator que fazia a voz de Mario, não irá mais interpretar o personagem a partir de Super Mario Bros. Wonder — Foto: Reprodução/IMDB, Nintendo

👉 Quais os melhores exclusivos do Nintendo Switch? Opine no Fórum do TechTudo

O ator ficou conhecido como a voz de Mario na era 3D dos games do personagem, a partir de Super Mario 64, no Nintendo 64, em 1996. Apesar disso, Charles Martinet fez sua voz pela primeira vez no jogo educativo Mario Teaches Typing, ainda em 1992. Além de Mario, o ator era responsável ainda pelas vozes de outras figuras da turma, como Luigi, Baby Mario, Baby Luigi, Wario e Waluigi.

Martinet também é conhecido por fãs de games em outros papéis, como o dragão Paarthurnax, em The Elder Scrolls 5: Skyrim, entre outros. Segundo o comunicado da Nintendo, será publicado no futuro um vídeo especial que envolverá o criador de Mario, Shigeru Miyamoto, e Charles Martinet.

Em sua conta pessoal de Twitter (X) Charles Martinet retuitou a mensagem da Nintendo com o comentário: "Minha nova aventura começa! Vocês são todos Número Um no meu coração!". Jogadores já haviam percebido que Charles Martinet talvez deixasse sua posição como a voz do personagem após trailers dos recentes games Super Mario Bros. Wonder e WarioWare: Move It, os quais não pareciam ter a voz do ator.