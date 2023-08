Nubank lança seguro residencial a partir de R$ 15; veja detalhes

A empresa afirma que o novo serviço será implementado de forma gradual para toda a base de clientes. Vale lembrar que o Nubank já oferece outras modalidades de cobertura, como seguro de vida, de celular , de automóveis, de empréstimos pessoais e de proteção contra transações feitas após roubos , também realizadas em parceria com a Chubb e disponíveis no aplicativo.

O Nubank Lar Seguro é um serviço de seguro residencial fornecido aos clientes do banco digital. A empresa diz que o produto pode atender a proprietários e inquilinos de todo o Brasil, residentes de imóveis dos mais diversos segmentos, com preço de entrada a partir de R$ 15 e experiência 100% digital.

A nova modalidade é personalizável, possibilitando que o usuário contrate um seguro residencial de acordo com suas necessidades. Segundo a companhia, o produto estará disponível para toda a base elegível do Brasil ao longo dos próximos meses.

"Com uma experiência livre de complexidade em nosso app e informações transparentes, oferecemos coberturas personalizadas que materializam a verdadeira proposta de valor do seguro residencial, da proteção do patrimônio a serviços de manutenção 24 horas para cobrir imprevistos do dia a dia", disse Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.