Nubank Ultravioleta vale a pena? Veja comparativo com o cartão C6 Carbon

Nubank Ultravioleta e C6 Carbon são os cartões de crédito Mastercard Black dos bancos digitais Nubank e C6 Bank . O diferencial do cartão premium é oferecer benefícios exclusivos, como cashback e descontos, voltados para clientes com gasto mensal a partir de R$ 5 mil, sob a cobrança de taxas. Outras vantagens que despertam o interesse dos usuários são o acesso à sala VIP de aeroportos e o acúmulo de milhas para comprar passagens aéreas.

Enquanto o cashback do cartão Nubank pode render 200% do CDI, o C6 Bank tem como destaque um programa de pontos próprio. Se você ainda não sabe qual dos dois escolher, veja no comparativo a seguir se o Nubank Ultravioleta vale a pena ou se o C6 Carbon é mais adequado para o seu uso.

Cartão Ultravioleta e C6 Bank Carbon tem público semelhante; compare — Foto: Emanuel Reis/TechTudo

O TechTudo compara os dois cartões tendo como base alguns critérios importantes. Veja no índice a seguir:

O que são e como funcionam os cartões Ultravioleta e C6 Carbon? Principais vantagens e benefícios do Nubank Ultravioleta e C6 Carbon Como conseguir o Ultravioleta e o C6 Carbon (requisitos) Mensalidade, anuidade e outras tarifas Qual a diferença do cashback do Nubank para o C6 Bank? Outros cartões de crédito com cashback

1. O que são e como funcionam os cartões Ultravioleta e C6 Carbon?

O Nubank Ultravioleta é o cartão premium do Nubank. A opção tem mensalidade de R$ 49, mas pode ser isenta para clientes com uma média de gasto mensal de R$ 5 mil reais nos últimos três meses, ou que tenha a quantia correspondente investida no banco digital.

Um dos diferenciais do Ultravioleta é o cashback de 1% em tosas as compras com o cartão, e o valor rende 200% do CDI. Outras vantagens exclusivas, como acesso a Wi-Fi em aeroportos e seguros especiais em viagens, são provenientes do programa Mastercard Black.

Disponível na versão física e virtual, o Ultravioleta é internacional, permitindo realizar compras no Brasil e em outros países. Os demais serviços usuais de cartão de crédito, como visualizar o saldo e pagar a fatura, são feitos diretamente pelo aplicativo. A numeração está disponível apenas no app do Nubank por motivo de segurança.

Nubank Ultravioleta é a opção do banco digital de cartão premium com benefícios — Foto: Divulgação/Nubank

Já o C6 Carbon é o cartão internacional Mastercard Black do C6 Bank. Sua taxa de anuidade é dividida em 12 parcelas de R$ 85, mas os clientes são isentos da tarifa nos primeiros três meses de uso. Aqueles que gastam mais de R$ 8 mil mensais no cartão também são isentos da anuidade do C6 Bank. Ainda é possível conseguir isenção de 50% se o total das compras chegar a R$ 4 mil por mês.

Um diferencial do C6 Bank é a opção de solicitar cartões adicionais. Clientes também podem escolher a cor do plástico, que pode ser rosa, vermelho, azul, prata, champanhe e "carbon" (a versão clássica preta). O programa de pontos Átomos é um dos benefícios do C6 Bank, e os incentivos vão além do uso para compras, incluindo também o acesso a serviços VIP.

C6 Carbon vale a pena? Ele é a opção de cartão premium do C6 Bank — Foto: Divulgação/C6 Bank

2. Principais vantagens e benefícios do Nubank Ultravioleta e C6 Carbon

Enquanto o Ultravioleta oferece de volta 1% do dinheiro gasto em qualquer compra independentemente do valor, o C6 Carbon possui o programa Átomos, que permite trocar pontos por itens ou por valor em cashback. Além disso, o cartão do C6 oferece 12 meses de Rappi Prime grátis, plano de assinatura com descontos e isenção de frete em compras acima de R$ 30 no serviço de entrega Rappi.

Como os dois cartões são Mastercard Black, eles oferecem benefícios em viagens, como serviços para auxiliar o planejamento, promoções em parceiros e seguros. Os clientes têm direito à sala VIP e Wi-Fi em aeroportos, com assistência em emergências. Outros benefícios incluem seguro médico em viagens, além de proteção de bagagens e garantia estendida original. A bandeira disponibiliza concierge de organização e planejamento de viagens, ofertas especiais em lojas parceiras e programa de pontos do Mastercard Surpreenda.

Cartões têm cashback em compras online ou em lojas físicas — Foto: Getty Images/NurPhoto

3. Como conseguir o Ultravioleta e o C6 Carbon (requisitos)

O C6 Carbon é elegível para clientes do C6 Bank com renda mínima de R$ 5 mil mensais. Caso o usuário siga o critério de renda, a opção fica disponível no app para pedir o C6 Carbon. A solicitação é fácil e depende de alguns passos simples:

No app do C6 Bank, acesse a aba “Cartão”; Vá em “Configurações do cartão”; Depois, toque em “Alterar tipo” e acompanhe as instruções da tela.

Solicite o C6 Carbon pelo app ou comece o procedimento pelo site da fintech — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Já o Nubank Ultravioleta não requer renda mínima — ainda que, segundo a instituição, o produto tenha sido idealizado para clientes com renda mensal acima de R$ 5 mil. O banco faz uma análise de crédito automática, tanto para novos clientes quanto para aqueles que já possuam o cartão básico. Sendo assim, para pedir o Nubank Ultravioleta, o cliente só precisa ter uma conta do Nubank.

Com a conta aberta, é possível consultar as opções de cartão de crédito disponíveis direto no aplicativo. Caso o Nubank Ultravioleta esteja liberado, é só seguir os passos indicados no app para confirmar a contratação. Os correntistas da Nubank que tiverem direito ao cartão Ultravioleta são avisados por uma mensagem dentro do aplicativo e também por e-mail.

4. Tarifas e mensalidade

Tarifas e mensalidade Nubank Ultravioleta C6 Carbon Mensalidade/ Anuidade R$ 49* R$ 85** Saque R$ 0 R$ 5 Emissão 2ª via R$ 0 R$ 20 Compra internacional 4% + PTAX Venda + IOF 4% + IOF

* O cliente pode ser isento da taxa se, até o fechamento da fatura, realizar R$ 5 mil ou mais em compras no cartão de crédito. A isenção também se aplica caso o correntista tenha, pelo menos, R$ 50 mil guardados ou investidos entre o Nubank e a NuInvest.

** É possível ter isenção de 50% do valor da taxa caso os gastos mensais cheguem aos R$ 4 mil, e isenção de 100% se os gastos forem de R$ 8 mil ou mais.

5. Qual a diferença do cashback do Nubank para o C6 Bank?

Pontos do programa Átomos pode ser trocado por produtos na C6 Store ou por cashback — Foto: Daniel Dutra/TechTudo

O cashback do C6 Carbon é adquirido a partir da troca de pontos do programa Átomos. A cada US$ 1 gasto na função crédito, o cliente recebe 2,5 pontos (ou 0,28 pontos por cada real gasto). Os pontos podem ser resgatados na loja do app C6 Store e trocados por cashback, passagens ou produtos. Porém, só é possível resgatar o cashback ao acumular acima de 100 pontos.

Já o cashback do Nubank oferece um total de 1% do valor de volta em todos as compras com o Ultravioleta. O cashback ainda rende 200% do CDI enquanto o cliente não resgata a quantia. O Nubank também permite converter o cashback em milhas áreas do programa Smiles. O resgate dos pontos de ambos os cartões são feitos pelo aplicativo das instituições.

6. Outros cartões de crédito com cashback

Outras instituições financeiras oferecem cartões de crédito com o chamado cashback, que representa ter de volta uma parte do dinheiro pago nas compras. Veja quais são e as condições de cada um:

Cartões com cashback Cartão ou Banco Condições Original Internacional (Banco Original) 0,15% de cashback na fatura do mês. Gastos acima de R$ 1,5 mil recebem 0,3% do valor de volta Original Gold (Banco Original) 0,15% de cashback, subindo para 0,5% em gastos no crédito acima de R$ 1,5 mil Original Platinum (Banco Original) 0,5% de cashback. A partir de R$ 5 mil em gastos, a conversão sobe para 1% Original Black (Banco Original) 0,75% de cashback, ou 1,5% para gastos acima de R$ 10 mil Inter Mastercard Gold, Standard ou São Paulo (Banco Inter) 0,25% de cashback Inter Mastercard Platinum (Banco Inter) 0,5% de cashback Inter Mastercard Black (Banco Inter) 1% de cashback Plano C6 Pontos: cada R$ 1 gasto no crédito, o cliente acumula 0,05 ponto. No débito, são 0,03 ponto a cada R$ 1 gasto Méliuz (Banco PAN) De 0,5% até 1% de cashback em gastos de compras físicas ou online, dependendo do valor da fatura Trigg De 0,55% até 1,30% de cashback, dependendo do valor da fatura

