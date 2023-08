Nudez explícita em Baldur's Gate 3 pega streamers de surpresa na Twitch

Baldur's Gate 3 surpreendeu streamers com nudez explícita, como MissMikkaa, conhecida por suas lives de Elden Ring — Foto: Reprodução/MissMikkaa

👉 Quais os melhores jogos de estratégia e RPG? Opine no Fórum do TechTudo

Vale ressaltar que Baldur's Gate 3 tem uma opção para desligar a nudez logo no início do jogo. Porém, mesmo quando jogadores optam por deixá-la ligada, talvez não esperem a forma que ela surge no criador de personagens. Ao começar a criar seu próprio herói, há um botão com a função "Esconder roupas", o qual em muitos jogos apenas retiraria armaduras e deixaria as roupas íntimas, mas em Baldur's Gate 3 mostra seu personagem completamente pelado. Esse tem sido o botão que pegou os streamers de surpresa.

Streamers como MissMikkaa, famosa por suas lives de Elden Ring, e Etalyx, conhecido por investir muito tempo na criação de personagens, foram surpreendidos pela opção. MissMikkaa ainda tentou testar a função em um ângulo de câmera "seguro" que só mostrava o rosto da personagem, apenas para descobrir que a opção mostrava o corpo todo.

Outro caso foi o de Sodapoppin, criador que ficou impressionado com a quantidade de opções de genitais disponíveis na personalização. O streamer Quin69, por sua vez, descobriu ainda que os personagens ficam nus durante o game se tiverem todas as suas roupas removidas dos equipamentos. As reações foram salvas em curtos clipes pelos espectadores.

Baldur's Gate 3 traz um jogo de RPG profundo com muitas opções de personalização — Foto: Reprodução/Steam

A política da Twitch permite jogos que contenham nudez, desde que não seja o foco do game. Os streamers só podem exibir as cenas pelo tempo necessário para progredir com o jogo, além de sinalizar o conteúdo adulto na live. Recentemente, um caso de nudez acidental ocasionou na remoção de uma transmissão, quando um torneio de Street Fighter 6 mostrou a lutadora Chun-Li nua devido a uma modificação do jogo.

Baldur's Gate 3 já havia se envolvido em uma polêmica anterior por conta de uma cena de sexo inusitada entre um personagem e um urso, que, na verdade, tratava-se de um Druida transformado. O caso aumentou a popularidade do game após um banimento da live no TikTok e impulsionou suas vendas até torná-lo o 3º mais vendido no Steam globalmente.

🎥 5 jogos essenciais para PlayStation que todo jogador deveria conhecer