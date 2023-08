O que fazer se for taxado na Shein? Como pagar taxa, recusar pedido e mais

O que fazer se for taxado na Shein ? Com as novas mudanças nas regras de importação, muitos usuários ainda têm dúvidas sobre como proceder com a taxação. A empresa chinesa aderiu ao Remessa Conforme, o programa da Receita Federal que entrou em vigor em agosto de 2023. As novas diretrizes para impostos de produtos importados preveem taxa aduaneira sobre todas as compras acima de US$ 50 (cerca de R$ 244 na atual cotação) para as empresas participantes. Mesmo em aquisições abaixo deste valor, serão cobrados 17% do valor referentes ao Imposto Estadual sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICSM).

O objetivo da iniciativa é otimizar a fiscalização na alfândega, facilitando as entregas, e diminuir a incidência de evasão fiscal por parte das empresas. A seguir, confira como pagar taxa, recusar pedido e tudo que se pode fazer quando for taxado na Shein.

Em caso de compras taxadas, a empresa oferece algumas possibilidades para o comprador — Foto: Fernanda Lufti/TechTudo

Como funciona a taxa de imposto da Shein?

De acordo com as novas regras de imposto de importação, as compras realizadas na Shein no valor total de até US$ 50 (R$ 244), inclusos frete e seguro de compra, não serão taxadas. Para pedidos acima desse preço, o tributo permanece o mesmo, podendo custar até 60% do montante total da compra — ou seja, em uma compra de R$ 300, poderão ser cobrados até R$ 180 de tarifa.

Também está prevista, nas novas regras do Remessa Conforme, a incidência do ICSM no valor final do pedido. Serão acrescidos à compra 17% do valor total referente ao ICSM, mesmo nos pedidos abaixo de US$ 50 (R$ 244). Segundo O Globo, contudo, essa porcentagem vai ser ainda maior, já que "o sistema tributário brasileiro prevê a cobrança do imposto 'por dentro', ou seja, o imposto entra no cálculo do próprio ICMS que será cobrado".

Como calcular o valor do imposto da Shein

É possível calcular uma estimativa do valor final com a nova regra de impostos por meio da calculadora “Impostos no E-Commerce” desenvolvida pelo jornal O Globo. Vale lembrar que a ferramenta considera o dólar como R$ 5 — assim, o tributo final pode variar de acordo com a real cotação da moeda.

Para utilizá-la, basta acessar "https://infograficos-estaticos.s3.us-east-1.amazonaws.com/calculadora-ecommerce_embed/index.html" e inserir o preço do produto adquirido e do frete.

Para calcular o valor final da compra com os impostos, basta colocar na calculadora o valor dos objetos e o frete — Foto: Reprodução/Millena Borges

Como pagar a taxa da Shein?

É possível realizar o pagamento da taxa da Shein por meio do site dos Correios. Para isso, basta fazer login ou se cadastrar na plataforma e, em seguida, acessar “Minhas Importações”. Nesta janela, será possível conferir os status de todos os pedidos realizados e entregues pela empresa. Ao identificar os objetos taxados, é preciso seguir os passos determinados para realizar o pagamento e, por fim, tirar um print do comprovante.

Confira o andamento dos seus pedidos em “Minhas Importações” no site dos Correios — Foto: Reprodução/Millena Borges

Como recusar uma compra taxada na Shein ?

No site dos Correios, também é possível recusar um pedido que já foi enviado. Para isso, em “Minhas Importações”, selecione “Recusar objeto”. Em seguida, entre em contato com o SAC da Shein para solicitar o reembolso da compra — sendo preciso apenas informar o código do pedido. O atendimento pode ser realizado diretamente por meio do site da empresa de e-commerce ou pelo e-mail (support@shein.zendesk.com).

Como cancelar uma compra na Shein ?

Caso o pacote não tenha sido enviado, é possível cancelar o pedido pelo site da Shein pela seção “Meus Pedidos”. Caso o pacote já tenha sido enviado para o Brasil, basta recusar a compra durante a entrega, utilizando o mesmo botão.

O cancelamento pode ser realizado após a entrega do produto no prazo de 20 dias após o recebimento — Foto: Reprodução/Millena Borges

Como pedir reembolso da taxa na Shein

A Shein pode realizar o reembolso de 50% do valor da tarifa mediante análise interna. Vale lembrar que a compensação só pode ser solicitada após a entrega do produto. Caso o reembolso seja aprovado, o valor poderá ser devolvido na carteira Shein em até 24h ou para o método de pagamento utilizado entre 2 e 15 dias úteis.

É preciso gerar uma etiqueta de devolução. Para isso, vá em “Meus Pedidos” e clique em “Devolver Item” — aqui, é necessário informar o motivo do retorno. Em seguida, escolha o método de devolução para fazer uma etiqueta. Após a aprovação do pedido, o código dos Correios será enviado para o e-mail cadastrado. Por fim, basta levar os objetos e o código em alguma unidade dosS Correios.

A etiqueta também estará disponível na aba “Meus Pedidos”, bastando acessar “Detalhes do pedido” e “Registro de devolução e reembolso”. De acordo com a política de devolução da varejista chinesa, a compra pode ser devolvida em até 20 dias após o recebimento.

Para solicitar o reembolso, o comprovante de pagamento do boleto pago deve ser enviado por meio do suporte da empresa. Para isso, acesse “PERFIL” e clique em “Atendimento ao Cliente” e, automaticamente, será direcionado ao SAC.

Com informações de O Globo e Shein

