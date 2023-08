One Piece em Copacabana? Público pode visitar navio em ação da Netflix

O Going Merry, navio pirata da série One Piece da Netflix , vai desembarcar nas areias da praia de Copacabana, Rio de Janeiro. A ação promocional acontecerá em dois períodos: o primeiro começa nesta quinta-feira (31) e vai até 2 de setembro. O segundo momento é do dia 7 a 10 de setembro. Na data de abertura da visitação, o horário será das 13h às 17h. Já nos demais dias, cronograma começa mais cedo e o horário segue das 10h às 17h.

A ação promocional é gratuita, sem necessidade de ingresso, e começa no mesmo dia do lançamento do seriado, que estreia na Netflix amanhã às 4h (horário de Brasília). O navio de One Piece está ancorado na altura da Avenida Princesa Isabel e a visitação será organizada por ordem de chegada. Os fãs podem comparecer como cosplayers dos personagens da série, além de poder tirar foto e até entrar molhados, como garantiu a Netflix nas redes sociais.

Os fãs de One Piece poderão visitar o navio gratuitamente e sem a necessidade de ingresso. Ação promocional acontecerá em dois períodos entre os meses de agosto e setembro — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

One Piece da Netflix será a primeira adaptação live-action dos mangás do autor Eiichiro Oda. O anime está em exibição desde 1999, com mais de 1000 episódios lançados. Para esta nova versão, foram convocados os atores Iñaki Godoy (Quem Matou Sara?), Emily Rudd (Rua do Medo: 1994 - Parte 1), Mackenyu Arata (Beijo da Morte), Taz Skylar (O Chef) e Jacob Romero Gibson (Greenleaf) nos papéis principais.

A trama é focada em Monkey Luffy, um garoto que vive em um mundo cercado por piratas. Seu maior sonho é se tornar o rei de todos eles. Para isso, Luffy e sua tripulação partem em busca de um tesouro escondido chamado One Piece, um artefato do qual as demais pessoas não sabem do que se trata. Steven Maeda (Arquivo X) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.) são os showrunners da produção; já Eiichiro Oda atua como produtor executivo da série.

Confira o vídeo da vinda do Going Merry no Brasil