Overwatch 2 mal chegou no Steam, mas já tem a pior avaliação; entenda

Overwatch 2 chegou à loja digital Steam, mas foi bombardeado por análises negativas que o tornaram o jogo com pior avaliação de todos os tempos na loja — Foto: Reprodução/Steam

O primeiro Overwatch foi lançado em 2016 como um jogo pago, no qual usuários o compravam apenas uma vez e tinham acesso a todos os conteúdos futuros do game. Em 2022 o jogo original foi substituído por Overwatch 2, uma sequência que tornou o game free to play e trouxe novidades como passes de batalha para desbloquear personagens e itens.

Desde então, jogadores têm reclamado de algumas mudanças, como ter que gastar muito tempo para completar o passe de batalha gratuito, enquanto novos personagens podem ser desbloqueados imediatamente com dinheiro real. Outras mudanças, como a redução dos times de 6 integrantes para 5 e alterações nos heróis, também não foram tão bem aceitas.

Overwatch 2 recebeu críticas da comunidade, e jogadores do Steam não perdoaram — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment

A recente revolta no lançamento do game no Steam tem reflexo também em recentes decisões da Blizzard de cancelar o modo single-player PvE (Jogador vs Ambiente) prometido no anúncio do game. Jogadores também não estão satisfeitos por terem que comprar o novo modo história Invasão e reclamam que seu preço de R$ 69 está alto. Como a loja da Activision Blizzard, Battle.net, não possui uma área para avaliações de usuários, esta foi uma espécie de "primeiro contato" com a opinião dos jogadores em relação às decisões da empresa.

Este é também o entendimento do diretor de pesquisa e entendimento da Niko Partners, Daniel Ahmad, mas sobre jogadores chineses. Ahmad ressaltou que por volta de 2/3 das avaliações negativas são de jogadores da China. Segundo ele, usuários estariam protestando contra o fim da parceria entre a Blizzard e a NetEase Games no país, o que levou ao fechamento de Overwatch 2 e outros jogos da empresa na região. Sem servidores nacionais, estes jogadores perderam acesso às suas contas e agora só podem jogar em servidores internacionais, com problemas de lag devido à distância.

Overwatch 2 está atualmente na primeira posição no "Hall da Vergonha" do site terceirizado Steam250 que registra os piores games da loja — Foto: Reprodução/Steam250

De acordo com os dados do "Hall da Vergonha" do site Steam250, Overwatch 2 superou a posição anterior do pior jogo em avaliações, o game chinês de cartas War of the Three Kingdoms. Daniel Ahmad comentou que muitos usuários chineses estão deixando análises positivas no jogo para que Overwatch 2 permaneça na pior posição possível. Uma tarefa não muito fácil, já que War of the Three Kingdoms tem 88% de análises negativas.

Apesar de tudo, Overwatch 2 ainda teve um lançamento popular em suas primeiras 24 horas. Segundo o site terceirizado SteamDB que registra dados da loja da Valve, Overwatch 2 teve em seu primeiro dia um pico de mais de 67 mil usuários simultâneos e esteve entre os mais jogados do Steam na 12ª posição. Atualmente, o jogo já atingiu picos de mais de 75 mil usuários simultâneos, mas caiu para a 17ª posição nesta segunda-feira (14).

Apesar das avaliações negativas Overwatch 2 ainda está entre os games mais jogados no Steam — Foto: Reprodução/Steam