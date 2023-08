Path of Exile 2: veja detalhes de gameplay, lançamento e requisitos

Path of Exile 2 é um jogo de RPG de ação similar à série Diablo, sendo uma sequência do game gratuito original de 2013. A ambientação de fantasia medieval mescla guerreiros, magos e outras classes disponíveis. Além disso, o título deve trazer várias novidades em termos de jogabilidade e melhorias gráficas para a nova geração. Sua beta está prevista para ser aberta no dia 7 de junho de 2024, mas ainda não há uma data de lançamento oficial divulgada para o jogo de PS5 , Xbox Series X e PC. A seguir, confira mais detalhes de gameplay, requisitos e o que esperar da sequência do famoso RPG free to play.

Conheça mais de Path of Exile 2 saiba o que esperar — Foto: Divulgação/Grinding Gear Games

História de Path of Exile 2

Path of Exile 2 se passa 20 anos depois do enredo do primeiro jogo, dando novas oportunidades para quem não jogou o anterior. Em outras palavras, o objetivo da trama é não deixar os jogadores perdidos entre os fatos ocorridos no passado distante. A história se desenvolve após a derrota de Kitava, quando um novo grupo de inimigos surge em seu vácuo de poder.

Este novo grupo de inimigos ameaça a paz em Wraeclast e cabe ao jogador criar seu personagem, formar pequenos exércitos de aliados e partir para o combate. A campanha de Path of Exile 2 terá seis atos principais, 100 ambientes diferentes, mais de 600 monstros e 100 chefões para serem enfrentados.

Saiba mais sobre Path of Exile 2 — Foto: Divulgação/Grinding Gear Games

Gameplay de Path of Exile 2

A jogabilidade de Path of Exile 2 é similar à da série Diablo. Por ser um RPG de ação, os combates são em tempo real e o jogador tem a liberdade de explorar cenários, correr enquanto ataca, interagir com itens ou partes do ambiente, entre outras possibilidades. Tudo é controlado pela combinação de teclado e mouse no caso do PC ou pelos controles tradicionais dos consoles.

Path of Exile 2 será gratuito e não terá sistema pay to win, que vende benefícios na gameplay para quem pagar mais. Além disso, a proposta será de um jogo focado em multiplayer cooperativo, permitindo até 6 participantes para enfrentar missões e combates acirrados com os mais variados chefões.

Path of Exile 2 se parece com Diablo — Foto: Divulgação/Grinding Gear Games

Além disso, o time desenvolvedor justificou a existência de um segundo jogo, que não se trata de uma simples atualização do primeiro, pelas melhorias que fez nos sistemas e na gameplay. Por isso, Path of Exile 2 não vai compartilhar nenhum conteúdo do usuário em relação ao original, como era previsto.

Para finalizar, Path of Exile 2 promete ter 12 classes, com duas combinações para força, destreza e inteligência. O jogo contará ainda com sistema de evolução de habilidades e gemas que concedem poderes especiais.

Ação e RPG se misturam em Path of Exile 2 — Foto: Divulgação/Grinding Gear Games

Requisitos mínimos de Path of Exile 2

Requisitos Mínimos - Path of Exile 2 Componente Configuração mínima Sistema operacional Windows 7 ou macOS Memória 8 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ou ATI Radeon HD 7850 Armazenamento 40 GB

Com informações de Path of Exile, RPS

