Perfil no TikTok mostra antes e depois de casas abandonadas e emociona web; veja

Um perfil no TikTok tem comovido usuários com imagens de casas que foram abandonadas ou demolidas com o passar dos anos. Nos vídeos, que se tornaram virais nos últimos dias, é possível ver fotos do Google Street View com comparativos do antes e depois dos locais. As mudanças, muitas vezes, surpreendem - principalmente quando as casas são derrubadas para dar lugar a estacionamentos ou prédios com muitos andares. A seguir, entenda a trend e veja como usar o Google Maps para pesquisar por endereços em datas diferentes.